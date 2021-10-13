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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Оренбуржье арестованы 14 из 16 фигурантов дел о об отравлении метанолом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Районные суды Оренбургской области в среду избрали меру пресечения еще двум фигурантам дел о незаконном сбыте суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли более 30 человек.

"Сегодня в Советском районном суде Орска арестован мужчина, продававший суррогатный алкоголь, а в Ленинском райсуде Орска - мужчина, поставлявший суррогат на реализацию. Оба арестованы на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Таким образом, число фигурантов дел, которым избрана мера пресечения, составило 16, уточнил собеседник агентства. 14 из них взяты под стражу, одна женщина помещена под домашний арест, еще одной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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На данный момент других ходатайств об избрании мер пресечения по данным уголовным делам в суды не поступало, добавили в пресс-службе.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья. По данным на понедельник, число пострадавших составляет 64, из них 34 умерли.

Анализы показали наличие в организме пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере) УК РФ.

По данным полиции, изготовители суррогата купили технический спирт в одной из коммерческих организаций в Уфе.

Оренбургская область

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