Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Во всех населенных пунктах Сахалина восстановлено энергоснабжение после циклона

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу электричества на севере Сахалина, нарушенную циклоном и ураганным ветром 17 октября, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"Электроснабжение потребителей на Сахалине, нарушенное из-за непогоды, полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что без электричества оставались более 11 тыс. человек в пяти районах, наиболее сильно пострадал Александровск-Сахалинский район. Ремонтные работы вели 22 бригады специалистов.

В воскресенье Сахалин оказался под влиянием очередного циклона, который принес снег и ураганный ветер на севере острова. Жертвами циклона стали два человека.

Сахалин

Новости по теме

Новости

Три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

Что произошло за день: вторник, 19 октября

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа
Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Нападения в школах и вузах

Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Авиакомпании будут проверять у пассажиров анкеты о прибытии в РФ из-за рубежа

Путешественники вывозят с Камчатки в багаже 500 т красной икры в год

Новогодний отдых в регионах РФ обойдется на 10-20% дороже, чем год назад

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });