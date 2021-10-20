Во всех населенных пунктах Сахалина восстановлено энергоснабжение после циклона

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу электричества на севере Сахалина, нарушенную циклоном и ураганным ветром 17 октября, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"Электроснабжение потребителей на Сахалине, нарушенное из-за непогоды, полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что без электричества оставались более 11 тыс. человек в пяти районах, наиболее сильно пострадал Александровск-Сахалинский район. Ремонтные работы вели 22 бригады специалистов.

В воскресенье Сахалин оказался под влиянием очередного циклона, который принес снег и ураганный ветер на севере острова. Жертвами циклона стали два человека.