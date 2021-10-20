Во Владивостоке восстановили обрушившийся железнодорожный мост

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожный мост в районе станции Гайдамак во Владивостоке восстановили после обрушения, произошедшего в начале октября из-за ДТП, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

Там отметили, что работы провели в ночь с 19 на 20 октября, чтобы не мешать движению автотранспорта.

Сейчас проезд для автомобилей полностью открыт. В ближайшее время на этом участке снимут ограничения и на движение поездов.

4 октября в районе станции Гайдамак грузовик, перевозивший экскаватор, задел расположенный над дорогой мост, из-за чего железобетонная плита рухнула на проезжую часть. Никто не пострадал, но движение по мосту пришлось остановить. Глава города Константин Шестаков предупреждал, что на ремонт моста уйдет не менее двух недель.