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Во Владивостоке восстановили обрушившийся железнодорожный мост

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожный мост в районе станции Гайдамак во Владивостоке восстановили после обрушения, произошедшего в начале октября из-за ДТП, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

Там отметили, что работы провели в ночь с 19 на 20 октября, чтобы не мешать движению автотранспорта.

Сейчас проезд для автомобилей полностью открыт. В ближайшее время на этом участке снимут ограничения и на движение поездов.

4 октября в районе станции Гайдамак грузовик, перевозивший экскаватор, задел расположенный над дорогой мост, из-за чего железобетонная плита рухнула на проезжую часть. Никто не пострадал, но движение по мосту пришлось остановить. Глава города Константин Шестаков предупреждал, что на ремонт моста уйдет не менее двух недель.

Владивосток

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