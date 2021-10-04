Железнодорожный мост рухнул на дорогу во Владивостоке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Оперативные службы выехали к месту обрушения части железнодорожного моста во Владивостоке, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, обрушение произошло после проезда под мостом большегрузного автомобиля, который нарушил правила перевозок", - сказал собеседник агентства.

В мэрии подтвердили, что в результате случившегося люди не пострадали, однако пока не сообщили подробности.

Мост расположен в районе улицы Спортивной. Жители Владивостока сообщают об огромных пробках, сковавших этот район после обрушения. На фото в соцсетях видно, что части пролета упали на проезжую часть, расположенную под мостом.

В пресс-службе ДВЖД пообещали предоставить комментарий позднее.