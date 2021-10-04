Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Железнодорожный мост рухнул на дорогу во Владивостоке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Оперативные службы выехали к месту обрушения части железнодорожного моста во Владивостоке, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, обрушение произошло после проезда под мостом большегрузного автомобиля, который нарушил правила перевозок", - сказал собеседник агентства.

В мэрии подтвердили, что в результате случившегося люди не пострадали, однако пока не сообщили подробности.

Мост расположен в районе улицы Спортивной. Жители Владивостока сообщают об огромных пробках, сковавших этот район после обрушения. На фото в соцсетях видно, что части пролета упали на проезжую часть, расположенную под мостом.

В пресс-службе ДВЖД пообещали предоставить комментарий позднее.

Владивосток

Новости

Минобороны сообщило о новом испытательном пуске подлодкой ракеты "Циркон"

Пандемия коронавируса

Попова призвала усилить контроль за соблюдением больными COVID режима изоляции

Пандемия коронавируса

Мишустин счел недостаточным уровень вакцинации в РФ для победы над COVID

Ревакцинацию от COVID-19 прошли порядка 1,8 млн россиян

Пандемия коронавируса

Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

"Газпром" заказал систему анализа новостей для риск-оценки банков

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });