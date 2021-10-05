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Ремонт обрушившегося моста во Владивостоке займет до четырех недель

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На восстановление железнодорожного моста, обрушившегося накануне во Владивостоке, уйдет от двух до четырех недель, сообщил в инстаграме мэр Владивостока Константин Шестаков.

В РоссииЖелезнодорожный мост рухнул на дорогу во ВладивостокеЧитать подробнее

"Мы поговорили вместе с коллегами из РЖД о дальнейшей судьбе упавшего перекрытия. Коллеги нашли возможность в Хабаровске отлить аналогичную часть перекрытия, это займет от двух до четырех недель. Сейчас сказать точнее сложно", - заявил Шестаков.

Глава города отметил, что прибывшие минувшей ночью специалисты признали поврежденный мост условно пригодным для дальнейшей эксплуатации. Шестаков добавил, что за ночь движение на участке под мостом удалось восстановить. Кроме того, по его словам, на железнодорожном сообщении это происшествие не скажется, так как есть дублирующие пути.

В понедельник грузовик, перевозивший экскаватор, задел мост в районе станции Гайдамак во Владивостоке, из-за чего железобетонная плита обрушилась на проезжую часть. Никто не пострадал, движение на участке частично перекрыли, а водителей перенаправили на альтернативные маршруты.

Владивосток

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