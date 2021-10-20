Российские ритейлеры заявили о готовности к росту спроса на доставку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ритейлеры и сервисы доставки ожидают повышенный спрос на нее во время очередного периода нерабочих дней в России.

"Лента" готова к выводу дополнительного персонала для сборки и доставки заказов, сообщили в компании. Кроме того, ритейлер ожидает роста спроса на услугу самовывоза заказов, которая позволяет сократить время пребывания в магазине.

Компания уже отмечает рост спроса на сервис "Лента Онлайн" до 30% в некоторых регионах. Сервис доставки пользуется повышенным спросом там, где местные власти ввели систему QR-кодов.

В пресс-службе ритейлера "Магнит" заявили, что компания выделит дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами.

Сети электроники и бытовой техники "М.Видео" и "Эльдорадо" расширили мощности курьерской доставки и экспресс-доставки на такси. "Наши онлайн-сервисы полностью готовы к росту нагрузки, и сезонной, и связанной с пандемией. Планируем, что магазины будут работать в обычном режиме, если иное не определено локальными отграничениями", - сообщил представитель группы "М.Видео-Эльдорадо".

Представитель сервиса доставки "Сбермаркет" сообщил, что компания готова к повышенному спросу на доставку продуктов. В настоящее время в пиковые выходные "Сбермаркет" уже доставляет более 100-110 тыс. заказов в день без сбоев - это в разы больше, чем в периоды предыдущих ограничений, отметили в компании. Количество партнеров по сборке и доставке (курьеров и экспертов по закупкам) уже превышает 27 тыс., и "Сбермаркет" продолжает привлекать новых партнеров для подготовки к высокому сезону ноября-декабря.

Гендиректор сервиса доставки Master Delivery Игорь Шиянов заявил, что компания также готова к росту спроса и новому периоду нерабочих дней - как с точки зрения ресурсов и инфраструктуры, так и с точки зрения необходимых мер безопасности. "Мы ожидаем, что спрос может возрасти на 20-30%, особенно с учетом ухудшения погодных условий. В пиковые часы возможен рост на 100%. У нас всегда есть резервы под пиковые нагрузки, к этому мы готовы. Часть ожидаемого роста уже оценена нашими алгоритмами, которые точно устанавливают зависимость между количеством заказов и днем недели, временем суток, погодными условиями", - отметил он. Франшизная сеть Master Delivery объединяет более 11 тыс. курьеров, 86% из которых специализируются на доставке еды и продуктов. "Считаем, что текущих ресурсов будет достаточно для прохождения периода повышенного спроса на доставку", - добавил глава компании.

Представитель онлайн-ритейлера "Утконос", специализирующегося на доставке продуктов питания, сообщил, что компания готова к возможному росту спроса и планирует в ближайшие недели увеличить количество курьеров на 20%.

В пресс-службе крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries отметили, что компания за календарный год построила около 350 тыс. кв. м новых складских площадей и реализовала возможность продаж товаров со складов продавцов, чтобы наращивать скорость доставки товаров и выдерживать высокие нагрузки в период пандемии и высокого спроса.

Доставка непродовольственных товаров и продуктов питания остается популярной услугой, и спрос на нее продолжает расти, несмотря на высокую базу прошлого года, заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объединяет крупнейших ритейлеров, работающих на российском рынке, включая X5 Group, "Магнит", "Ленту", Metro, "Детский мир", "М.Видео-Эльдорадо" и др.

По словам главы АКОРТ, количество ежедневно выполняемых крупнейшими торговыми сетями онлайн-заказов планомерно увеличивается. "В текущей ситуации ритейлеры продолжают наращивать запас логистических мощностей и стремятся обеспечить растущий спрос на онлайн-покупки и доставку на дом", - добавил он.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.

Во время предыдущего периода "нерабочих" дней в 2020 году непродовольственные ритейлеры, включая "М.Видео-Эльдорадо" и "Детский мир", закрыли свои магазины или переоборудовали их в пункты выдачи заказов в соответствии с требованием властей.

Во II квартале 2020 года, на который пришлись основные ограничения, доля онлайн-продаж в общей выручке сети "Детский мир" в России увеличилась в 3,1 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год, до 31,1%. Доля онлайн-продаж "М.Видео-Эльдорадо" выросла в 2,3 раза, до 69,1% (во II квартале 2021 года этот показатель у "Детского мира" составил 29,3%, у "М.Видео-Эльдорадо" - 67,9%).

Магазины продовольственных ритейлеров продолжили работу во время локдауна в прошлом году.

В период "нерабочих" дней магазины торговых сетей X5 Group продолжат работать по своему обычному графику, сообщили в компании в среду.

Представитель "Магнита" также отметил, что магазины ритейлера будут работать в привычном режиме.

Обязательная вакцинация и другие требования

В регионах также вводятся дополнительные меры, включая QR-коды и требования обязательной вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил, что, согласно решению главного санитарного врача города, предприятия и организации, работающие в сферы услуг, обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года. Также в Москве вводится требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Вакцинация сотрудников торговых сетей (входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли), в частности, в Москве и Подмосковье, проводилась и продолжает проводиться в соответствии с постановлением главного санитарного врача и другими локальными нормативными актами, заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

В октябре доля вакцинированных сотрудников продовольственных и непродовольственных магазинов компаний АКОРТ в Москве и Московской области превысила установленные ранее показатели в 60%. Новую цель - не менее 80% - планируется достичь до конца года, сказал Караваев.

Он также отметил, что компании АКОРТ реализуют полный комплекс мер для вакцинации сотрудников и противодействия распространению COVID-19. Например, для сотрудников проходят семинары с врачами, вирусологами, производителями вакцин, существуют специальные онлайн-линии для ответов на вопросы о вакцинации, для сотрудников, прошедших вакцинацию, предусмотрена система поощрений.

Доля вакцинированных сотрудников "Ленты" превышает 70%. При этом работники офисов уже работают удаленно или в гибридном формате, сообщили в компании.

С апреля этого года большинство офисных сотрудников головной компании "Магнита" в Краснодаре перешли на гибридный режим работы (они могут прийти в офис для обсуждения вопросов, которые не удалось решить удаленно) и полностью дистанционный режимы работы, напомнил представитель ритейлера.

Доля вакцинированных сотрудников Х5 в Москве в настоящее время соответствует требованиям, которые были ранее установлены местными властями (не менее 60%). Новую цель компания планирует достичь в указанные сроки, сказал ее представитель.

Кроме того, как в Москве, так и в остальных регионах присутствия X5 проводит кампании по вакцинации работников торговли: ведется разъяснительная работа, организованы пункты вакцинации в офисах, обеспечена возможность вакцинирования с возмещением расходов, предусмотрено материальное стимулирование для линейного персонала магазинов и другие меры. Одновременно X5 информирует посетителей и сотрудников магазинов о необходимости пройти вакцинацию: транслируются аудиоролики, в прикассовых зонах и помещениях для персонала размещены информационные плакаты. Также в компании разработаны инструкции для сотрудников, прошедших вакцинацию, и для тех, кто имеет возможные противопоказания к вакцинации.

Офис "М.Видео-Эльдорадо" работает в гибридном формате, 80% сотрудников работают в удаленном или смешанном режиме, сообщили в компании. Магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" соблюдают все возможные меры безопасности - измерение температуры, обязательное ношение масок, дезинфекция всех поверхностей и пр. На данный момент доля сотрудников "М.Видео-Эльдорадо", прошедших вакцинацию, составляет порядка 75%, в Москве и Московской области процент выше, и компания продолжает работу по вакцинации. Для сотрудников регулярно проходят семинары с врачами, вирусологами, производителями вакцин, есть онлайн-линия для ответов на любые вопросы по вакцинации, в магазинах организовано вещание информационного контента от Роспотребнадзора. Сотрудники, прошедшие вакцинацию, получают денежное вознаграждение и участвуют розыгрыше призов, добавили в компании.

В пресс-службе "Сбермаркета" сообщили, что доля вакцинированных партнеров компании (сборщиков и курьеров) приближается к 90%.

Доля вакцинированного персонала в сегменте доставки онлайн-ритейлера "Утконос" составляет 75%.

В Wildberries отметили, что для сокращения времени нахождения в пунктах выдачи заказов используется онлайн-оплата через сайт или мобильное приложение. "Мы также соблюдаем все необходимые санитарные правила: сотрудники и курьеры работают в масках и перчатках, в пунктах самовывоза установлены санитайзеры, осуществляется бесконтактное получение заказов", - подчеркнули в компании