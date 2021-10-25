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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Wildberries перенесет "День холостяка" на октябрь

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что по просьбе бизнеса перенесет распродажу "День холостяка" с 11 ноября на 28 октября, на день закрытия розничных магазинов, чтобы компенсировать им потери из-за частичных локдаунов в отдельных регионах.

Компания также увеличит с 8 млрд до 10 млрд рублей инвестиции в распродажи "День холостяка" и "Черная пятница", эти деньги пойдут на субсидирование скидок, рекламу на сайте и в приложении.

В 2020 году за время распродаж через платформу Wildberries было оформлено рекордное число заказов - около 2,5 млн за сутки (сейчас в среднем оформляется 2,3 млн заказов в сутки).

В октябре аналитическая служба Wildberries опросила около 5000 предпринимателей в 83 регионах. Около 89% из них сказали, что примут участие в распродажах, лишь 3% респондентов не планируют. 72% предпринимателей назвали участие в распродажах значимыми и очень значимыми для их бизнеса, около 6% - незначимыми.

Большая часть опрошенных предпринимателей (34%) сообщила, что рассчитывают увеличить свои продажи в ходе акций на 30-50%, 20% - на 50-70%, 19% - вдвое или более, 7% - на 70-90%.

За последний год Wildberries открыл около 350 тысяч кв. м новых складских площадей, а также запустил новую модель продаж со складов предпринимателей, что позволит бизнесу оптимизировать затраты на логистику и воспользоваться сниженной торговой комиссией в размере от 1% до 5%, напомнил ритейлер.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России, который работает еще в 16 странах.

В связи со всплеском заболеваемости COVID-19 президент Владимир Путин своим указом объявил нерабочие дни в России с 30 октября до 7 ноября. Регионы получили право увеличивать этот период в зависимости от эпидемиологической ситуации. Нерабочие дни с 25 октября начались в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Пермском крае, в Москве и Подмосковье они начнутся 28 октября.

Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Wildberries коронавирус

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