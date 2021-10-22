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США в будущем будут участвовать в переговорах московского формата по Афганистану

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США готовы в дальнейшем принимать участие в переговорах в формате "расширенной тройки" по ситуации в Афганистане, а в недавних консультациях в Москве не смогли принять участие из-за логистических сложностей, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Соединенные Штаты поддерживают эти переговоры. Мы не смогли принять в них участие по причинам, связанным с логистикой", - заявила Псаки в ходе брифинга.

По ее словам, Вашингтон считает эффективными и конструктивными переговоры в формате "расширенной тройки" - с участием США, России, Китая и Пакистана.

"Мы не в том положении, чтобы принять в них участие на этой неделе, но будем участвовать в будущем", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее на этой неделе аналогичное заявление сделал представитель Госдепа США Нед Прайс. Он сообщил, что представители Вашингтона не примут участие во встрече московского формата по Афганистану из-за логистических сложностей. При этом представитель госдепа отметил, что США готовы принять участие в таком форуме в будущем.

Встреча московского формата по Афганистану прошла в Москве 20 октября. Участники переговоров высказались за выстраивание взаимодействия с Кабулом вне зависимости от официального признания власти талибов (террористическая организация "Талибан" запрещена в РФ).

США Афганистан Талибан

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