Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Заседание московского формата по афганскому урегулированию в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Участники международной встречи по Афганистану высказались за необходимость выстраивания практического взаимодействия с этой страной вне зависимости от официального признания талибов (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ). Об этом говорится в совместном заявлении "московского формата", распространенном по итогам консультаций в среду.

"Было констатировано, что дальнейшее практическое взаимодействие с Афганистаном необходимо выстраивать с учетом новой реальности - прихода к власти в этой стране Движения талибов, независимо от официального признания международным сообществом нового афганского правительства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Страны-участницы "московского формата" призвали "действующее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, что станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане", отмечается в документе.

Они также выразили "обеспокоенность проявлением активности запрещенных террористических организаций в Афганистане и подтвердили готовность продолжить оказание содействия обеспечению безопасности в Афганистане в целях содействия региональной стабильности".

Кроме того, участники московской встречи выразили "глубокую озабоченность в связи с ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане" и заявили о "необходимости мобилизации консолидированных усилий международного сообщества, направленных на оказание афганскому народу неотложной гуманитарной и экономической помощи в постконфликтном восстановлении страны".

"В этой связи стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции при том, разумеется, понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем в документе содержится призыв к действующему афганскому руководству "проводить умеренную и благоразумную внутреннюю и внешнюю политику, осуществлять дружественную политику по отношению к соседям Афганистана, добиваться таких общих целей, как прочный мир, безопасность, надежность, долгосрочное процветание, и уважать права этнических групп, женщин и детей".

"Стороны выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность становлению Афганистана в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности, соблюдающего базовые нормы в сфере прав человека", - говорится в заявлении.

США оказались в стороне

На состоявшемся в среду заседании "Московского формата" присутствовали высокопоставленные представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также делегация временного афганского правительства, сформированного талибами.

Приглашение на встречу было направлено и в Вашингтон, однако в минувший понедельник в госдепартаменте США заявили, что не смогут принять участие во встрече из-за "логистических сложностей". При этом в госдепе подчеркнули, что считают мероприятие "эффективным и конструктивным", и США готовы принять участие в таком форуме в будущем.

Открывая сегодняшнюю встречу, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с неучастием представителей США в мероприятии и выразил надежду на то, что "это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами".

По его словам, "наверное, одна из причин - это состоявшаяся буквально на днях смена спецпредставителя США по Афганистану".

"Надеюсь, что готовность активно работать по афганскому направлению у США сохраняется, и новый спецпредставитель (Томас Уэст - ИФ) присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания Московского формата в контексте выполнения тех договоренностей, которые, я надеюсь, мы здесь сегодня достигнем", - сказал Лавров.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе этого года на фоне вывода из страны войск коалиции во главе с США, которые пребывали там 20 лет. Представители новых властей заявили о намерении сформировать инклюзивное правительство, вести борьбу с терроризмом и наркотрафиком и отсутствии угрозы со стороны Афганистана для стран региона. Между тем во временное правительство, сформированное талибами, вошли исключительно представители движения. Ни одна страна мира на данный момент не признала "Талибан" законной властью в Афганистане.