Взрыв в Рязанской области произошел в цехе частного производителя взрывчатки "Разряд"

"Разряд" выкупил помещение у разорившегося ФГУП "Эластик", взрывчатку "Эластика" оттуда вывезли в 2020 году

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "Эластик", на территории которого 22 октября произошел взрыв и погибли 17 человек, не ведет производственную деятельность с февраля 2017 года, вся взрывчатка была оттуда вывезена в начале 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге России.

"Фактически, такого производственного объекта как ФГУП "Эластик" в настоящее время не существует. Решением Арбитражного суда Рязанской области от 30.10.2015 г. по делу №А54-8456/2012 ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" признано банкротом и в отношении предприятия открыта процедура банкротства", - сказал представитель ведомств.

"Помещение, где произошел взрыв, ООО "Разряд" (частное коммерческое предприятие) выкупило у ФГУП "ЗСВ "Эластик". ООО "Разряд" имеет лицензию Ростехнадзора на производство, хранение, применение взрывчатых веществ промышленного назначения", - заявили также в Минпромторге.

Ответственность за соблюдение требований техники безопасности на предприятии ООО "Разряд" лежит на его руководстве и собственниках, а надзор за соблюдением этих правил на данном предприятии осуществляет Ростехнадзор, добвил представитель ведомства.

"Разряд" производит промышленную взрывчатку, в том числе из продуктов утилизации боеприпасов. У предприятия также имеется лицензия Минпромторга России на утилизацию боеприпасов, но непосредственно утилизацией оно в последние годы не занималось. Доля компании на внутреннем рынке промышленных взрывчатых веществ составляет менее 1 %.

Утром в пятницу на территории "Эластика" произошел взрыв и пожар. Погибли 17 человек, в том числе тот, которого успели санавиацией доставить в больницу в Рязани.