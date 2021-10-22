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Еще одна партия ядохимикатов с космодрома Восточный обнаружена в Приморье

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пресс-служба правительства Приморья сообщила, что в регионе нашли еще одну партию ядохимикатов с космодрома Восточный - в поселке Ярославский Хорольского района. До этого ядохимикаты с космодрома находили в Надеждинском районе. В обоих случаях местные жители выступили против их утилизации.

"Еще одна партия груза с космодрома Восточный обнаружена в поселке Ярославский Хорольского района. На месте уже была глава поселка, сейчас она готовит письмо в полицию для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе правительства края.

23 октября в Ярославский приедет министр природных ресурсов регион Константин Андронович и специалисты ведомства.

Сейчас у склада с мешками дежурит полиция.

Ранее жители Надеждинского района потребовали от властей не допустить утилизации ртутьсодержащих отходов из Амурской области. Их собирались сжигать в густонаселенном районе, граничащем с Владивостоком. На площадку было завезено 100 тонн отходов из 900 тонн, планируемых к утилизации. Груз находится в закрытых мешках, каких-либо действий с ним не производится.

Власти Приморья инициировали проверку после сообщения о планах сжечь в крае тысячу тонн ядохимикатов и намерены не допустить нарушений экологического законодательства. Идет работа по отмене решения об их доставке и переработке на территории края и по признанию недействительным контракта на утилизацию.

Росприроднадзор возбудил административное дело и назначил экспертизу отходов. Также юрлицу было вынесено два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в части охраны воздуха и транспортировки отходов.

Муниципальные власти из-за выявленных нарушений расторгнут договор на аренду земельного участка в Надеждинском районе, где расположена установка по утилизации опасных отходов. Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность ООО "Система" на участке, где находится установка по сжиганию отходов.

О планируемой утилизации ядохимикатов в Приморье ранее сообщил бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь.

По его словам, речь идет об утилизации как минимум тысячи тонн ядохимикатов, в том числе гранозана, которые находятся в Амурской области, на космодроме Восточный.

Сначала их хотели захоронить в Красноярске. Однако против выступили общественность, надзорные органы. В конце августа по решению суда условия контракта были изменены, "и пестициды не поедут закапываться в Красноярск, а поедут сжигаться во Владивосток", сказал Митволь.

Красноярская компания "Зеленый город" заключила контракт с госучреждением Амурской области "Экология" о размещении на полигоне "Серебряный" в пригороде Красноярска более 900 тонн твердых пестицидов, которые относятся к отходам 2 и 3 класса опасности. Согласно данным портала госзакупок, компания "Зеленый город" выиграла аукцион, предложив 50,2 млн руб., при начальной стоимости контракта около 70 млн рублей.

Информация о размещении в непосредственной близости от Красноярска крупной партии ядовитых отходов вызвала критику местных жителей, депутатов и общественников.

В марте 2021 года власти Красноярского края выявили нарушения на полигоне "Серебряный", собственник объекта отказался от контракта.

Восточный Приморье Владивосток Ярославское Хорольский район Надеждинский район Олег Митволь

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