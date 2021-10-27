Власти Приморья анонсировали скорый вывоз из региона ядохимикатов с Восточного

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Компания "Система" с четверга начнет вывозить из Приморья в Амурскую область ядохимикаты с космодрома Восточный, против хранения и утилизации которых выступили жители края, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Вице-премьер Елена Пархоменко через пресс-службу уточнила, что график перевозки согласовывается, кроме того, все действия с отходами согласовываются с Росприроднадзором. Представители "Системы" уведомили чиновников, что выбирают в Амурской области подходящую площадку из трех, где и разместят эти отходы.

Речь идет о вывозе "смеси твердых пестицидов 2-3 класса опасности, пригодной для термического обезвреживания с территории Приморского края в Амурскую область для дальнейшего обезвреживания в соответствии с условиями госконтракта", сообщило ООО "Система" в письме краевым властям.

Компания попросила разрешить ей возобновить работу на площадке в Надеждинском районе, где находится комплекс по утилизации отходов, чтобы начать вывоз химикатов. Ранее ей запретил там работать суд.

Комментируя заявление природоохранной прокуратуры Амурской области о невозможности ввоза отходов из Приморья обратно в область, Пархоменко объяснила, что везти обратно на склады, откуда они были привезены, незаконно, так как эти склады не предназначены для размещения таких отходов. Но "Система", по ее словам, может найти соответствующие разрешенные места для временного хранения отходов нужного класса.

По данным властей Приморья, в регион на две площадки завезли в общей сложности около 300 тонн ядохимикатов с космодрома Восточный из планируемых к утилизации 900 тонн. Сначала их хотели утилизировать в Красноярском крае, но против этого выступили красноярцы. Затем бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь узнал и предупредил, что отходы повезут на утилизацию в Приморье. Занялась этим компания "Система".

Площадка, где их собирались сжигать, расположена в граничащем с Владивостоком Надеждинском районе. Местные жители и власти выступили против утилизации отходов в регионе. Кроме того, было направлено обращение в УФАС Амурской области, чтобы расторгнуть контракт об утилизации ядохимикатов в Приморье.

"Система" тогда пообещала вывезти химикаты обратно в Амурскую область.

Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин сообщил "Интерфаксу", что Амурская область не сможет принять обратно и разместить на своих полигонах злополучные отходы, поскольку в регионе нет для этого технических возможностей - ни площадок для их хранения, ни оборудования для их утилизации.