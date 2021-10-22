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Ветер в Ленобласти обрушил декорации фильма Германа-младшего "Воздух"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области в ночь на пятницу ветром повалило декорации на съемочной площадке фильма Алексея Германа-младшего "Воздух".

"Утро, шторм, обрушение декораций, был шквал ночью", - написал режиссер в фейсбуке и выложил фотографию с поваленными метровыми ограждениями и сетками.

По данным местных СМИ, главные герои картины - советские женщины-летчицы, которым во время Великой Отечественной войны пришлось сражаться с врагами. Съемки "Воздуха" начались в 2020 году Петербурге, но из-за пандемии были приостановлены. Осенью текущего года процесс возобновился, выход фильма запланирован на 2022 год.

В Петербурге и Ленобласти целый день сильный ветер. В акватории Финского залива скорость ветра достигала ураганных 33 метров в секунду.

Алексей Герман Ленинградская область Петербург

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