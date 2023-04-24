Суд завершил процедуру банкротства структуры медиахолдинга "Эксперт"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства АО "Коллектив редакции Эксперт" (входит в медиахолдинг "Эксперт"), сообщается в определении суда, размещенном на сайте.

"Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, а также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд, или, если такие требования признаны арбитражным судом необоснованными, считать погашенными", - говорится в документе.

Суд обязал "орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, представить в арбитражный суд свидетельство о ликвидации" компании.

В определении суда отмечается, что был сформирован реестр требований кредиторов должника в размере 823 тыс. рублей. Требования кредиторов не удовлетворены по причине отсутствия у него имущества.

Как сообщалось, ВЭБ в марте 2020 года подал заявления о банкротстве сразу трех структур медиахолдинга - ООО "Торговый дом Группа Эксперт", ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" и АО "Коллектив редакции Эксперт". Все они поручились за другую компанию холдинга - АО "Группа Эксперт" - по полученному ею от ВЭБа в 2013 году кредиту на 550 млн рублей. Заемщик ссуду не вернул.

Суд 3 июня 2020 года ввел в отношении АО "Коллектив редакции Эксперт" процедуру наблюдения, включил в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 771,1 млн рублей. 31 августа 2020 года апелляционный суд подтвердил начало банкротства компании.

Девятый арбитражный апелляционный суд 15 марта 2022 года подтвердил законность решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября 2021 года о признании АО "Коллектив редакции Эксперт" банкротом.

В судебном акте говорится, что ВЭБ и АО "Группа Эксперт" 6 августа 2013 года заключили кредитное соглашение, по которому банк выдал заемщику 550 млн рублей. В обеспечение обязательств банк и "Коллектив редакции Эксперт" заключили договор поручительства, а также договор залога исключительного права на товарный знак.

"Группа Эксперт" была признана банкротом в июне 2020 года по заявлению ТКБ из-за долга в 55 млн рублей. Ранее, в феврале, суд включил в реестр ее кредиторов требования ВЭБа на сумму более 771 млн рублей.

В отношении ООО "Торговый дом Группа Эксперт" в ноябре 2020 года была введена процедура наблюдения. Суд тогда признал обоснованным требование ВЭБа к компании на 771,1 млн рублей. 30 июня 2021 года компания признана банкротом.

15 декабря 2020 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ВЭБ.РФ о банкротстве ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт", 14 октября 2021 года компания признана банкротом.

Гендиректором ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" с 2006 по 2017 год был глава Совета по правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев. СПЧ он возглавил в октябре 2019 года.

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