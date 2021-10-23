В Приамурье 14 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовика с товарным составом

Водитель грузового автомобиля погиб, локомотивная бригада в больнице

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полтора десятка вагонов сошли с рельсов в Амурской области в результате столкновения грузового автомобиля с товарным составом, погиб водитель грузовика, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Там отметили, что локомотивная бригада доставлена в больницу.

Согласно сообщению, водитель грузовика выехал на путь при запрещающем сигнале перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. Авария произошла в субботу на переезде станции Ледяная.

По предварительной информации, в результате аварии локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов. Задерживается один пассажирский поезд сообщением Омск - Владивосток.

Для координации работ на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.