СК обещал принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) примет дополнительные меры к выдаче России обвиняемого в убийстве бизнесмена Тельмана Исмаилова, получившего политическое убежище в Черногории, заявили в пресс-службе ведомства.

В сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс", отмечается, что "речь в данном случае идет об общеуголовных преступлениях, поэтому озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища фигуранту уголовного дела вызывают недоумение".

СКР отмечает, что пока не получил документы из Черногории, их изучение потребует дополнительное время.

Глава СК Александр Бастрыкин также выразил благодарность сотрудникам Интерпола "за эффективную работу по организации розыска обвиняемого по уголовному делу Тельмана Исмаилова".

Ранее адвокат Марина Русакова сообщила "Интерфаксу", что Исмаилов, обвиняемый в РФ в ряде тяжких преступлений, получил политическое убежище в Черногории, "и уже освобожден из-под ареста". В СКР заявили, что ведомство не согласно с решением властей Черногории предоставить политическое убежище Исмаилову, в связи с которым его экстрадиция в РФ невозможна.

Бывший владелец Черкизовского рынка Москвы Исмаилов был арестован судом в столице Черногории Подгорице на основании ордера, выданного Интерполом по запросу российской стороны.