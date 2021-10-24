СК обещал принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) примет дополнительные меры к выдаче России обвиняемого в убийстве бизнесмена Тельмана Исмаилова, получившего политическое убежище в Черногории, заявили в пресс-службе ведомства.
В сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс", отмечается, что "речь в данном случае идет об общеуголовных преступлениях, поэтому озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища фигуранту уголовного дела вызывают недоумение".
СКР отмечает, что пока не получил документы из Черногории, их изучение потребует дополнительное время.
Глава СК Александр Бастрыкин также выразил благодарность сотрудникам Интерпола "за эффективную работу по организации розыска обвиняемого по уголовному делу Тельмана Исмаилова".
Ранее адвокат Марина Русакова сообщила "Интерфаксу", что Исмаилов, обвиняемый в РФ в ряде тяжких преступлений, получил политическое убежище в Черногории, "и уже освобожден из-под ареста". В СКР заявили, что ведомство не согласно с решением властей Черногории предоставить политическое убежище Исмаилову, в связи с которым его экстрадиция в РФ невозможна.
Бывший владелец Черкизовского рынка Москвы Исмаилов был арестован судом в столице Черногории Подгорице на основании ордера, выданного Интерполом по запросу российской стороны.
Дела против Исмаилова
Уголовные дела в отношении Исмаилова расследуются российскими следователями СКР с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.
С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московским судом.
По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева.
По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске и заочно арестован.
Свою вину Тельман Исмаилов не признает.