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Адвокат Тельмана Исмаилова заявил, что тот получил убежище в Черногории

Адвокат Тельмана Исмаилова заявил, что тот получил убежище в Черногории
Тельман Исмаилов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Адвокат бизнесмена Тельмана Исмаилова Милош Вуксанович заявил черногорской газете "Победа", что его клиент получил убежище в Черногории и был отпущен из-под ареста.

Ранее Вуксанович говорил изданию, что задержание и заключение под стражу его подзащитного не имело оснований, поскольку на тот момент черногорские власти рассматривали запрос Исмаилова на получение убежища.

Российские правоохранительные органы Исмаилова разыскивают, 15 октября Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о его выдаче.

2 октября российский адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что он был задержан и арестован на два месяца в Черногории. Она добавила, что он попросил в Черногории политического убежища и был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению об убежище.

Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск по нескольким уголовным делам. Он был заочно арестован в ноябре 2017 года. Процедура его банкротства в России будет продолжаться до марта 2022 года: его бизнес пошел на спад после закрытия Черкизовского рынка в 2009 году.

Тельман Исмаилов Черногория АСТ Черкизовский рынок Генпрокуратура

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