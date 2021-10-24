Песков заявил, что можно минимизировать последствия сближения Украины и НАТО

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но может минимизировать последствия таких шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Песков отметил, что, тем не менее, можно минимизировать последствия таких шагов для РФ. "У меня нет сомнения, что продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", - заявил представитель Кремля.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин сказал в Сочи, что военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет. И это, отметил он, реально создает угрозу России.