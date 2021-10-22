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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В НАТО призвали РФ не беспокоиться из-за перспективы присоединения Украины к альянсу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс не видит поводов для беспокойства России относительно возможности присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

"Расширение НАТО в последние десятилетия принесло мир и стабильность в Европе, поэтому России не следует бояться или пытаться заблокировать или остановить попытку суверенного государства присоединиться к НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста про Украину.

"Суверенные независимые государства имеют право выбирать свой путь самостоятельно", - добавил он.

Столтенберг отметил, что России тревожиться не стоит, в частности, потому что "НАТО - это оборонительный альянс".

Йенс Столтенберг НАТО Украина

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