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Путин заявил, что военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет

Это представляет собой реальную угрозу России, считает президент РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО на Украине представляет реальную угрозу для России.

"Та угроза (со стороны НАТО - ИФ) имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Он провел при этом параллель с ситуацией конца 80-х годов, связанной с объединением Германии. "Когда все со всех сторон говорили, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите", - сказал президент.

Он отметил при этом: "Значит, и раз расширили, и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить "Томагавки" - ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять - и все". "Мы это, конечно же, заметили", - добавил президент.

Владимир Путин Украина НАТО

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