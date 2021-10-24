Пожар на складе в Ханты-Мансийском автономном округе локализован

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупный пожар на складе в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в воскресенье.

"В 0:19 (местного времени) объявлена локализация пожара на площади 1,8 тыс. квадратных м", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что погибших и пострадавших, а также угрозы соседним зданиям нет.

Как сообщалось, информация о пожаре на складе на улице Лазарева в промзоне Нягани поступила в 22:21 (местного времени). Здание одноэтажное, используется под хранение мебели, предметов бытового обихода, вещей.