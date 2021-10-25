Пожарные потушили огонь на складе в Ханты-Мансийском автономном округе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытый огонь на складе в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в понедельник.

"В 1:37 (местного времени) ликвидирован открытый огонь на пожаре на складе. Сейчас идет проливка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, информация о пожаре на складе на улице Лазарева в промзоне Нягани поступила в 22:21 (местного времени). Здание одноэтажное, используется под хранение мебели, предметов бытового обихода, вещей. Пожар был локализован на площади 1,8 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.