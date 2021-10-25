Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пожарные потушили огонь на складе в Ханты-Мансийском автономном округе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытый огонь на складе в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в понедельник.

"В 1:37 (местного времени) ликвидирован открытый огонь на пожаре на складе. Сейчас идет проливка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, информация о пожаре на складе на улице Лазарева в промзоне Нягани поступила в 22:21 (местного времени). Здание одноэтажное, используется под хранение мебели, предметов бытового обихода, вещей. Пожар был локализован на площади 1,8 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Ханты-Мансийский округ

Новости

Ростовский журналист Резник объявлен в розыск после записи в телеграм-канале

Что произошло за день: воскресенье, 24 октября

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" кормящих матерей

Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" кормящих матерей

Песков заявил, что можно минимизировать последствия сближения Украины и НАТО

Пандемия коронавируса

Анна Попова посоветовала нерабочие дни использовать для вакцинации

Анна Попова посоветовала нерабочие дни использовать для вакцинации

Песков отметил, что для РФ нет ничего страшного в отказе от отношений с НАТО

В Кремле отказались считать выступление Путина на "Валдае" конфронтационным

В Кремле отказались считать выступление Путина на "Валдае" конфронтационным

ФСИН опровергла информацию о попытке массового суицида в калужской колонии

ФСИН опровергла информацию о попытке массового суицида в калужской колонии
Пандемия коронавируса

В России выявлено почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлено почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Московские врачи заявили об увеличении числа пациентов с тяжелым течением COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });