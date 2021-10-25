Мальчик, раненный в голову из травматики деда в больнице ХМАО, сам выстрелил в себя

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Десятилетний мальчик, раненный в голову из травматики своего деда в детской больнице Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), сам случайно применил оружие, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель управления СКР по ХМАО Денис Волощенко.

"Оружие он достал из сумки деда и при неосторожном обращении выстрелил в себя. Мужчина оружие постоянно носил при себе для самообороны", - сказал собеседник агентства, добавив, что мальчик имеет особенности здоровья.

Как сообщалось, днем 22 октября в Окружной клинической детской больнице Нижневартовска 10-летний ребенок был ранен в голову из травматического оружия дедушки, сопровождавшего его на период госпитализации.

Возбуждено уголовное дело по пп. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

24 октября мальчика, состояние которого стабилизировалось, перевезли в Сургутскую клиническую травматологическую больницу для специализированного лечения.