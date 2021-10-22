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Ребенок получил огнестрельное ранение в детской больнице в ХМАО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний пациент Окружной клинической детской больницы Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) получил огнестрельное ранение, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения региона.

Собеседник агентства уточнил, что состояние ребенка врачами оценивается как тяжелое, ему проводят оперативное лечение.

По предварительным данным СКР, днем 22 октября 10-летний ребенок получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежавшего его дедушке 1955 года рождения. Родственник сопровождал ребенка на период госпитализации.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Следствие рассматривает несколько версий, включая неосторожное обращение ребенка с оружием.

ХМАО Нижневартовск

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