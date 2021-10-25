Попова заявила, что мутации COVID-19 не вызывают серьезных опасений

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На данный момент мутации коронавирусной инфекции не вызывают особого беспокойства, но гражданам необходимо активнее прививаться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока ничего супертревожного такого в мутациях нет, но очень может быть, потому что чем медленнее мы прививаемся, тем быстрее вирус приспосабливается", - сказала Попова в интервью передачи "Познер" на Первом канале.

Она добавила, что если граждане не будут активно вакцинироваться, у вируса будет больше возможности для адаптации и мутации. Также глава Роспотребнадзора отметила, что знания о коронавирусной инфекции позволяют всем мировым ученым быстро разрабатывать меры для предотвращения заболевания.

Попова в ходе интервью также заявила, что в Москве и области была обнаружена новая мутация дельта-штамма коронавируса АY.4.2. По ее словам, выявлено три случая заболевания.