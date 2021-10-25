Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Попова заявила, что мутации COVID-19 не вызывают серьезных опасений

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На данный момент мутации коронавирусной инфекции не вызывают особого беспокойства, но гражданам необходимо активнее прививаться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока ничего супертревожного такого в мутациях нет, но очень может быть, потому что чем медленнее мы прививаемся, тем быстрее вирус приспосабливается", - сказала Попова в интервью передачи "Познер" на Первом канале.

Она добавила, что если граждане не будут активно вакцинироваться, у вируса будет больше возможности для адаптации и мутации. Также глава Роспотребнадзора отметила, что знания о коронавирусной инфекции позволяют всем мировым ученым быстро разрабатывать меры для предотвращения заболевания.

Попова в ходе интервью также заявила, что в Москве и области была обнаружена новая мутация дельта-штамма коронавируса АY.4.2. По ее словам, выявлено три случая заболевания.

Хроника коронавируса. Октябрь.

17
В Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом. В стране ужесточили ограничения из-за COVID-19.20 октября. Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
В Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом. В стране ужесточили ограничения из-за COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости

Причиной взрыва в Набережных Челнах могла стать утечка газа из шланга

В Набережных Челнах взрывом разрушило несколько квартир в пятиэтажке

Минобороны РФ вызвало военного атташе Германии из-за слов о ядерном сдерживании России

Минобороны РФ вызвало военного атташе Германии из-за слов о ядерном сдерживании России

Ожидание прививки в очереди в ТЦ Петербурга достигло 6,5 часов

Попова призвала ужесточить штрафы за нарушение эпидемиологических норм

РКН заявил о наличии возможностей для замедления YouTube в России

РКН заявил о наличии возможностей для замедления YouTube в России

Google оплатил в РФ штрафы на сумму свыше 32 млн рублей

В РФ не планируют переводить школьников на "дистант" после нерабочих дней

Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом

Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом
Пандемия коронавируса

В Смольном пока не ждут продления нерабочих дней после 7 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });