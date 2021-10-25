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Двух сотрудниц башкирской больницы заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц одной из больниц города Сибая (Башкирия) по подозрению в продаже сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил пресс-центр МВД России в понедельник.

По предварительным данным, две работницы Центральной городской больницы Сибая за деньги оформляли сертификаты прививки от COVID-19. "Кроме того, они вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

За свои услуги медработники получали 5 тыс. рублей, уточнила пресс-служба. В настоящее время выявлено девять фактов получения незаконного вознаграждения.

Преступные действия медработников квалифицированы по ст.290 (получение взятки) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

В свою очередь, пресс-служба СУ СКР по Башкирии уточнила, что фигурантами уголовных дел являются медсестра и биолог клинико-диагностической лаборатории.

Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Башкирия Коронавирус МВД СКР

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