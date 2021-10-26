РКН с марта удалил тысячи ресурсов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Более 3,8 тыс. интернет-ресурсов с информацией о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса COVID-19, а также генерирующих фейковые QR-коды для посещения общественных мест были заблокированы в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - сказали в РКН в ответ на запрос агентства.

В ведомстве уточнили, что в марте были удалены или заблокированы 24 ресурса, в апреле - 66, в мае - 36, в июне - 83, в июле уже 1 353, а в августе - 1 148. Осенью число заблокированных сайтов упало: в сентябре их было 658, а в октябре пока только 448.

РКН не фиксирует роста числа таких сайтов после объявления об ужесточении "антиковидных" ограничений в РФ из-за увеличения числа заболевших и рекордных цифр смертности от инфекции.

"За последние две недели динамики по росту числа подобных ресурсов не отмечено", - констатировали в РКН, отвечая на соответствующий вопрос.

Наказание за фейки о коронавирусе

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн руб., а срок лишения свободы - до трех лет. Если же распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.

В России с октября идет подъем заболеваемости коронавирусом, который характеризуется максимальными цифрами по числу новых случаев и смертности. За последние сутки в РФ официально зафиксированы 36 446 новых заболевших коронавирусом COVID-19, а также максимальное за все время пандемии число умерших - 1 106 человек. Эпидемиологи и власти заявляют, что единственный способ остановить распространение COVID-19 - это вакцинация и достижение коллективного иммунитета на уроне 80% взрослого населения, для чего нужно привить 90 млн граждан. Достичь этих показателей планировалось к 1 ноября, между тем по данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в РФ на 22 октября составлял 45,7%.

20 октября президент РФ Владимир Путин на фоне усложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусом подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов страны вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах.

21 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин напомнил, что в соответствии с действующим законом, региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в связи с ростом эпидемии по рекомендациям главных санитарных врачей. "Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему, потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну, будут справки покупать", - сказал Путин.