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В одном из районов Адыгеи очно будут учить детей, чьи родители привиты от COVID-19

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Родителям школьников Майкопского района Адыгеи необходимо до окончания осенних каникул предоставить в школы QR-коды о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном не более полугода назад заболевании для формирования классов очного обучения, сообщается в документе, опубликованном в официальном аккаунте администрации района в инстаграме.

"С 8 ноября текущего года группы в детских садах и классы в школах Майкопского района для очного посещения будут формироваться в соответствии с эпидемиологической обстановкой из числа детей, чьи родители и члены семей прошли вакцинацию", - говорится в документе территориального оперштаба.

На основании документа родителей школьников и членов их семей просят в срок до 7 ноября предоставить в школы QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

"В оперативном штабе района подчеркнули, что обращение к родительскому сообществу вызвано многочисленными просьбами самих родителей. Соответствующее решение принято исключительно в целях обеспечения непрерывного и безопасного образовательного процесса", - говорится в сообщении.

В документе территориального оперштаба также приводятся данные, что из числа сотрудников образовательных учреждений района на данный момент привиты 80%, а из числа родителей - 35%.

"К сожалению, взрослые забывают о том, что ребенок может заразиться коронавирусом от родителей и других членов семьи, и, перенося болезнь, бессимптомно продолжить цепочку заболевания при посещении образовательного учреждения, что, вероятно, и происходит в настоящее время", - уточняется в документе.

Адыгея Коронавирус

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