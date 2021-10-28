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Школы Петербурга перейдут на "дистант" в случае ухудшения эпидситуации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Петербургские школьники после 7 ноября могут перейти на дистанционный режим обучения, заявил в четверг губернатор Александр Беглов.

"Мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Но если (эпидемиологическая - ИФ) ситуация не позволит - а я надеюсь, что все будет хорошо - тогда придется переходить на дистанционку. Будем смотреть за ситуацией, как она будет развиваться. Сейчас прогнозировать в общем-то сложно. У нас есть несколько вариантов, один из них - оптимистический: дети 8 ноября сядут за парты", - сказал глава города в эфире петербургского телеканала "78".

Он напомнил, что ранее в городе были объявлены школьные каникулы с 25 октября по 3 ноября. Период до 7 ноября включительно - праздничный и выходные дни.

Беглов отметил, что никаких ограничений в работе общественного транспорта в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не будет. "Отмены льготного проезда, закрытия станций метро, роста тарифов не будет", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что транспорт в эти дни будет ходить по графику выходного дня.

Глава Петербурга выразил недоумение в связи с тем, что туристы собираются приехать в город в период нерабочих дней, потому что рестораны и другие заведения будут закрыты. Жестких ограничений не будет, но в гостиницах потребуют QR-код, отметил Беглов.

"Не знаю, зачем приезжать. Выходные нужны для того, чтобы пообщаться с семьей", - сказал губернатор.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Санкт-Петербург коронавирус COVID-19 Александр Беглов

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