В "Яндексе" появился директор по устойчивому развитию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" назначил Дмитрия Иванова, руководителя платформы "Яндекс.Дзен", на новую должность в компании - директором по устойчивому развитию, сообщила компания.

Директор по устойчивому развитию будет заниматься координированием социальных и экологических инициатив компании: развивать существующие проекты и искать новые ниши для поддержания ESG-повестки.

"Яндекс" представил отчет по ESG в 2021 году.

"Мы составили ESG-повестку, чтобы лучше понимать, в какие сферы жизни мы уже вносим существенный вклад, а где можем быть полезны в перспективе. Директор по устойчивому развитию будет помогать командам в разных частях "Яндекса" соотносить повестку с конкретными продуктовыми планами", - заявил управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян.

В компании считают, что Иванов, у которого большой опыт управления проектами "Яндекса", идеально подходит на эту должность.

Вместо Иванова "Яндекс.Дзеном" будет руководить Антон Фролов, который до этого занимал должность техдиректора платформы.

Дмитрий Иванов работает в "Яндексе" с 2003 года. В 2015 году он начал руководить "Яндекс.Дзеном". Иванов - один из создателей благотворительного проекта "Помощь рядом", запущенного в первую волну пандемии.