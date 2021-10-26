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Google грозит новый штраф до 12 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал новый протокол об административном правонарушении из-за отказа Google удалять запрещенный в РФ контент, компании грозит штраф до 12 млн рублей.

"В суд поступил административный материал в отношении компании Google, судебное заседание назначено на 8 ноября", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В этот же день будут рассмотрены еще два аналогичных протокола, поступившие в суд в предыдущие месяцы. Таким образом, Google грозит штраф до 12 млн рублей.

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Google привлекается по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Если компания будет признана виновной, ей грозит штраф до 4 млн рублей по каждому из трех протоколов.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Google, Twitter, Facebook с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись и Telegram, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

25 октября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв по итогам переговоров с компанией сообщил, что неудаление запрещенного в РФ контента в Google объясняют техническими ограничениями.

Вместе с тем, он отметил, что еще полгода назад на YouTube (принадлежит Google) было более 5,5 тыс. единиц запрещенного контента, включая детскую порнографию, экстремизм и пропаганду наркотиков. В настоящее время эта цифра сократилась вдвое.

Google Москва

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