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Google оплатил в РФ штрафы на сумму свыше 32 млн рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Представитель руководства компании Google Марко Панчини на встрече с депутатами в понедельник сообщил об оплате штрафов на сумму свыше 32 млн рублей за неудаление противоправного контента в РФ, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Сегодня прозвучала цифра штрафов, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют незаконный контент, на сумму 32,5 млн рублей. Сегодня Марко Панчини сказал нам, что эти штрафы они оплатили", - сказал Пискарев журналистам 25 октября по итогам онлайн-встречи с руководством компании.

Также Пискарев отметил, что "Панчини неоднократно, систематически в течение всего нашего диалога декларировал, что они наши законы соблюдают и намерены соблюдать, что они готовы взаимодействовать, вести диалоги с нашими государственными органами и с депутатами также".

На прошлой неделе замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что российские суды оштрафовали Google, Facebook и Twitter в общей сложности уже на 140 млн рублей, при этом сервисы до сих пор не удалили около 5 500 страниц с запрещенным в России контентом.

Google Марко Панчини Госдума Василий Пискарев

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