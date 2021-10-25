Google объяснил депутатам, почему был удален не весь запрещенный контент

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Директор Google по связям с госорганами Марко Панчини объяснил депутатам думского комитета по безопасности, что компания из-за технических ограничений не смогла убрать полностью весь контент, удаления которого добиваются российские власти. Об этом после беседы сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

"Объяснил он (Панчини - ИФ) тем, что работа проделана большая, они за последнее время удалили несколько сот тысяч (единиц - ИФ) запрещенного контента, просто не хватает для этого возможности, техники, которой они пользуются", - сказал депутат.

Сейчас, по его данным, в открытом доступе остается более 2750 материалов, признанных в России незаконными и запрещенными к распространению, полгода назад на YouTube их было более 5500. Пискарев отметил прогресс в удалении противоправных видеороликов, но добавил, что удалено далеко не все. В блоге Google говорится, что компания в России удалила в январе-июне 2021 года более 489 тысяч видео.

По словам Пискарева, они с Панчини также обсудили, почему на картах Google Maps острова Курильской гряды и Крым не обозначены как территория России. Представитель Google ответил, что компания старается на картах отражать спорный статус территорий, не занимая ничью сторону.

"В тех странах, где существуют локальные версии Google Карт, они составляются согласно местным законам о государственных границах. Поэтому Крым отображается для российских пользователей соответствующим образом", - сказал Панчини, которого процитировали в блоге российского представительства компании.

"Кроме того, для спорных территорий на Google Картах всегда используются сокращенные адреса без упоминания страны и административных единиц. Оба этих правила применяются глобально и действуют в отношении любого региона, права на которые заявляют несколько стран (например, Джамму и Кашмир)", - добавил он.

По словам Панчини, депутатам также объяснили, что немецкоязычные каналы RT DE и Der Fehlende Part были удалены с YouTube за "обход семидневного запрета на публикацию видео, вынесенного за нарушение правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19": "во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал".

Также представитель Google сообщил депутатам, что убрано возрастное ограничение с фильма "Беслан" на YouTube.