В России число умерших от COVID-19 за сутки достигло нового максимума

Скончались 1 106 человек, заболели еще 36 446 россиян

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 446 случаев, умерли за сутки 1 106 пациентов - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Предыдущий максимум по числу умерших был зафиксирован к утру 23 октября: тогда за сутки умерли 1 075 пациентов.

Больше всего скончавшихся в Москве - 86, в столице последнюю неделю идет практически ежедневный рост летальных исходов, в Санкт-Петербурге умерли 72 пациента, в Краснодарском крае - 40. Показатели летальности в обеих столицах соотносимы с данными конца июня, когда фиксировались максимальные значения, в отдельные дни превышающие 100 скончавшихся за сутки.

Снижение суточной заболеваемости отмечено в Москве, за минувшие сутки выявлено 6 074 новых случая (7 778 накануне), в Московской области - 2 930 (3 127 днем ранее), в Петербурге - 2 735 (накануне - 2 693).

Еще 1 278 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 762 - в Нижегородской области, 744 - в Воронежской области, 669 - в Башкирии, 662 - в Крыму, по 653 - в Свердловской области, Пермском крае. По 599 - в Ростовской области, Красноярском крае. 527 - в Смоленской области, 515 - в Ульяновской области, 483 - в Саратовской области, 449 - в Брянской области, 447 - в Челябинской области, 444 - в Омской области, 429 - в Иркутской области, 417 - в Алтайском крае, 413 - в Ставропольском крае, 411 - в Оренбургской области, 404 - в Волгоградской области, 401 - в Удмуртии. В других регионах России суточный прирост не превышает 400.

Всего в России за время за время пандемии зарегистрировано 8 млн 316 тыс. 019 случаев коронавирусной инфекции, 232 775 умерших и 7 млн 213 тыс. 584 выписанных, в том числе 26 973 выписаны за последние сутки.