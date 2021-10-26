На борту спасенного российскими военными судна были украинцы, россиянин и румын

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В составе экипажа контейнеровоза, который спасли российские военные моряки от пиратов в Гвинейском заливе, находились 20 граждан Украины, один россиянин и один гражданин Румынии, сообщил командир отряда кораблей Северного флота РФ капитан 1 ранга Станислав Варик.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что экипаж российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана.

Варик сказал, что операция началась после получения сигнала от Международного бюро противопиратской деятельности. По его словам, несмотря на сложные метеоусловия, к гражданскому судну, которое находилось более чем в 80 километрах, был направлен вертолет. Восемь пиратов услышали звук вертолета и на высокой скорости на лодке ушли от судна.

"Мной была дана команда на приведение отряда кораблей в боевую готовность "полная", были подняты по тревоге группы АТД (антитреррористической деятельности - ИФ) морской пехоты на всех кораблях нашего отряда, и отряд начал с максимальной скоростью переход в точку обнаружения данного судна", - сказал Варик.

По его словам, российские корабли пришли к контейнеровозу за 2,5 часа. "Уже к этому моменту времени я связался с международным бюро по борьбе с пиратством, оповестил их о том, что мы выходим на контакт с судном, что пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена", - сообщил он.

По его словам, не было известно, оставался ли кто-то из пиратов на борту гражданского судна. Военные связались с экипажем судна, который укрылся в помещении рубкового отделения штормовой части судна.

"В течение 30 минут группа, прикрывая друг друга, осмотрела надстройку, сверху вниз, это порядка пяти палуб, в достаточно сложных, напряженных, эмоциональных условиях, действия были отработаны, мы готовились к этому и тренировались", - сказал офицер.

Никто не пострадал. "В настоящее время судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей, и будет еще контроль судоходства осуществляться в течение сегодняшнего дня, дальше - по отдельным уже решениям действовать", - сказал Варик.

Как сообщили в российском военном ведомстве, отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.

За время антипиратской вахты североморцы досмотрели несколько гражданских судов и предотвратили захват панамского сухогруза, сообщили ранее в Минобороны РФ.