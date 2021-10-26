Российские военные предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе

Фото: Пресс-служба

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Российским кораблем был получен сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении", - подчеркивается в сообщении.

По информации Минобороны, с российского корабля незамедлительно был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты, который направился в район происшествия.

"При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега", - указывается в сообщении.

Вертолет облетел судно, после чего на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна.

Как сообщили в российском военном ведомстве, отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.

За время антипиратской вахты североморцы досмотрели несколько гражданских судов и предотвратили захват панамского сухогруза.

Дальний поход БПК "Вице-адмирал Кулаков" начался 28 июня с выходом с главной базы Северного флота - Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

С момента выхода из базы БПК "Вице-адмирал Кулаков" прошел более 20 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.