Из-за взрыва газа в доме в Балтийске объявят режим муниципальной ЧС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Восстановительные работы в многоквартирном жилом доме, пострадавшем при взрыве газа, будут выполнены в рамках режима чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального значения, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатор Дмитрий Лысков.

"Губернатор Антон Алиханов, побывавший на месте происшествия, распорядился объявить режим муниципальной ЧС, в рамках которого и пройдут восстановительные работы в пострадавшем доме. Взрыв газа не только выбил оконные рамы и спровоцировал пожар в квартире, но и нанес более существенное воздействие на конструкцию панельного дома. При осмотре было установлено, что две межкомнатные перегородки в горящей квартире сложились. Также провисли бетонные плиты второго этажа", - сказал Лысков.

По его словам, на месте уже работают специалисты, которые проведут профессиональное техническое обследование конструкций. С учетом их выводов и будут приняты конкретные решения о ремонтных работах.

Лысков отметил, что дом будет восстановлен и отремонтирован полностью. Так, выбитые окна в пострадавшем доме и доме напротив будут вставлены региональным фондом капитального ремонта. В администрации Балтийска уже проходит оперативное совещание, где обсуждают эти и другие вопросы, связанные с ЧС.

Взрыв газовоздушной смеси и последовавший за ним пожар произошел во вторник в жилом многоквартирном доме в Балтийске. Жильцы пострадавшего дома утром во вторник почувствовали в пятом подъезде запах газа и вызвали аварийную службу. Специалисты отключили газовый стояк, но не смогли попасть в некоторые квартиры, в одной из которых затем и произошел взрыв.

Пострадавших в результате ЧП нет. Выгорела одна квартира. Во многих квартирах этого дома, а также дома напротив выбиты оконные блоки и стекла.

По данному факту региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).