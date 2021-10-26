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В Балтийске произошел взрыв газа в жилом доме

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Балтийске (Калининградская область) в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа и начался пожар, сообщили в МЧС России.

По данным министерства, взрыв случился в 13:58 по московскому времени в доме 24 по улице Ушакова. Источник "Интерфакса" уточнил, что по этому адресу расположен жилой трехподъездный дом.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Возгорание локализовано. На месте работают спасатели.

Ранее во вторник взорвался газ в жилом доме в подмосковном Видном.

В понедельник взрыв газа разрушил квартиры на двух этажах в пятиэтажке в Набережных Челнах, погибла женщина.

Балтийск Калининградская область МЧС Видное

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