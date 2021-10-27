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В одном из жилых домов Улан-Удэ произошел взрыв

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в среду в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия.

"Работают взрывотехники МВД. Повреждены межкомнатные перегородки. Капитальные постройки не повреждены, погибших и пострадавших нет. Выясняются причины происшествия", - сказал представитель Агентства.

Улан-Удэ Бурятия

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