СКР намерен расследовать действия украинских военных в донбасском селе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Следственном комитете РФ намерены расследовать действия украинских военных в селе Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, где проживают в том числе россияне, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Председатель СК России поручил главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - сказала представитель СКР во вторник журналистам.

Петренко напомнила, что во вторник ряд СМИ сообщили о действиях украинских военнослужащих в самопровозглашенной Донецкой народной республике, "которые проводили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122-мм".

В результате этих действий, по ее словам, "были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры, большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии". "Также отмечается, что украинскими силовиками был захвачен населенный пункт Старомарьевка, в котором проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане РФ. После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания", - добавила она.

Как отметила Петренко, "доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям".

Некоторые СМИ ранее написали, что украинские подразделения заняли село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" в непосредственной близости к подконтрольному правительству селу Гранитное. Старомарьевку от Гранитного отделяет река Кальмиус. По информации соцсетей, села соединяет пешеходный мост и жители Старомарьевки, а их около 150 человек, ходят в магазин и больницу, а дети в школу в Гранитном.

Комментарий ДНР

Во вторник в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что Вооруженными силами Украины "была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе".

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) позднее заявили, что украинская армия в понедельник продвинулась вперед в зоне безопасности в районе поселка Старомарьевка в Донбассе. "Вчера была совершена очередная вооруженная провокация, которая перечеркивает все имеющиеся договоренности, а именно - продвижение ВСУ в зону безопасности на юге республики в районе населенного пункта Старомарьевка", - говорится в сообщении, распространенном во вторник вечером представительством ДНР в СЦКК.

В представительстве ДНР в СЦКК также сообщили, что во вторник днем под огнем украинской артиллерии оказался город Тельманово. "В результате обстрела обесточено 12 трансформаторных подстанций, без электроэнергии осталась больница, школа, котельная и более 350 потребителей. Также зафиксировано попадание на территорию водоканала", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Заявление украинских военных

Между тем украинские военные на фоне сообщений о взятии ими под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе заявили о неизменности позиций украинских подразделений. "Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - сообщалось на странице украинской операции Объединенных сил (ООС) в фейсбуке.

В Киеве отметили, что украинские военнослужащие не занимали межпозиционное пространство на территориях в районе Гранитного. "Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложная. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. (...) Позиции украинских военных остаются прежними", - подчеркивалось в сообщении.

При этом в штабе ООС обвинили "иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО" в обстрелах "именно на этом участке" в нарушение режима прекращения огня.

Украинские военные сообщили о семи обстрелах противника с начала суток по состоянию на 17:00 26 октября, три из семи обстрелов пришлись на район Гранитного. Также были обстреляны расположенное неподалеку Гранитного села Павловоль, Новозвановка Попаснянского района Луганской области, поселок Крымское Новоайдарского района село Троицкое Ясиноватского района Донецкой области.

В результате, по информации штаба ООС, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Украинские военные отметили, что "открывали ответный огонь".