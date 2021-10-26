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Украинские военные впервые применили беспилотник "Байрактар" в Донбассе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (генерал-лейтенанта Валерия Залужного) был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом (...)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого обстрелы украинских позиций прекратились.

В штабе отметили, что с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 противника обстреливала позиции украинских военных в районе Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

"С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам (...)", - добавили в пресс-центре.

"Байрактар ТВ2" (Bayraktar) - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины якобы вернули контроль над селом Старомарьевка, расположенном в "серой зоне". Старомарьевку от подконтрольного Киеву села Гранитного отделяет река Кальмиус. По информации соцсетей, села соединяет пешеходный мост и жители Старомарьевки, а их около 150 человек, ходят в магазин и больницу, а дети в школу в Гранитном.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) во вторник заявили, что украинская армия в понедельник продвинулась вперед в зоне безопасности в районе поселка Старомарьевка в Донбассе. "Вчера была совершена очередная вооруженная провокация, которая перечеркивает все имеющиеся договоренности, а именно - продвижение ВСУ в зону безопасности на юге республики в районе населенного пункта Старомарьевка", - говорится в сообщении, распространенном во вторник вечером представительством ДНР в СЦКК.

В свою очередь в украинском штабе ООС заявили, что украинские военнослужащие не занимали межпозиционное пространство на территориях Донецкой области в районе села Гранитное. "Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложная. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. (...) Позиции украинских военных остаются прежними", - подчеркивается в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Украина Донбасс ДНР

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