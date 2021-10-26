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Украинские военные опровергли взятие под контроль села на линии разграничения

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные на фоне сообщений в СМИ о взятии ими под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе заявили о неизменности позиций украинских подразделений.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - сообщается на странице украинской операции Объединенных сил (ООС) в фейсбуке.

Некоторые СМИ ранее написали, что украинские подразделения заняли село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" в непосредственной близости к подконтрольному правительству селу Гранитное.

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Старомарьевку от подконтрольного Киеву села Гранитного отделяет река Кальмиус. По информации из соцсетей, села соединяет пешеходный мост, и жители Старомарьевки, а их около 150 человек, ходят в магазин и больницу в Гранитном, а дети - туда же в школу.

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во вторник заявили, что Вооруженными силами Украины "была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе".

Со своей стороны, в Киеве заявили, что украинские военнослужащие не занимали межпозиционное пространство на территориях в районе села Гранитное.

Украина Донбасс

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