Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Владелец "Красного и белого" увеличил полугодовую выручку на 26,5%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Mercury Retail, владеющий сетями магазинов "Красное и белое" и "Бристоль", в I полугодии 2021 года увеличил выручку на 26,5%, до 328,7 млрд рублей против 259,8 млрд рублей в январе-июне 2020 года.

Валовая прибыль компании выросла на 36,7%, до 79,8 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 52,8%, до 35,9 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 10,9% против 9,1% годом ранее. Чистая прибыль выросла в 2,1 раза, до 19 млрд рублей с 9 млрд рублей. Чистая рентабельность составила 5,8% по сравнению с 3,5% в первом полугодии 2020 года (показатели по IFRS 16).

По стандарту IAS 17 скорректированная EBITDA Mercury Retail выросла на 71,3%, до 28,1 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA повысилась до 8,5% с 6,3% годом ранее.

Сопоставимые продажи (LfL) ритейлера в первом полугодии увеличились на 18,1%.

"В соответствии с действующей политикой, группа планирует выплачивать дивиденды ежеквартально и будет стремиться к уровню выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО за соответствующий период", - говорится в сообщении компании.

Mercury Retail также объявила о намерении провести IPO в Москве.

Из публичных ритейлеров только Fix Price опережает Mercury Retail по уровню рентабельности EBITDA (14,1% по IAS 17 в первом полугодии), однако у него большая часть ассортимента приходится на непродовольственные товары.

По уровню рентабельности Mercury Retail сопоставим с "ВинЛаб" - розничным бизнесом производителя алкоголя "Белуга" (8,6%, рост продаж - 24% в первом полугодии). Однако, в отличие от "ВинЛаба", в магазинах "Красное и белое" и "Бристоль" значимая часть продаж приходится на продукты питания (хотя Mercury Retail является крупнейшим в России продавцом алкогольной и табачной продукции, сказано на его сайте).

С другой стороны, Mercury Retail противопоставляет свои магазины традиционным магазинам "у дома".

Формат, в котором работают "Красное и белое" и "Бристоль", ритейлер называет ultra-convenience (компания является крупнейшим игроком в этом сегменте с долей рынка 43%, по данным Gfk; эта доля приблизительно в шесть раз больше, чем у второго по величине представителя сегмента).

"Сегмент ultra-convenience имеет огромный потенциал в долгосрочной перспективе и высокий входной барьер: по прогнозам GfK, сегмент будет развиваться со среднегодовым темпом роста (CAGR) 27,8% и к концу 2025 года достигнет объема в 5,4 трлн рублей или 23,4% российского продуктового ритейла (по сравнению с 1,8 трлн рублей или 10,2% российского продуктового ритейла на 30 июня 2021 года)", - отмечается в сообщении аналитичееской компании.

Темпы роста сегмента более чем в четыре раза превышают показатели для российского рынка продуктового ритейла в целом: по прогнозам GfK, CAGR всего рынка за тот же период составит 6,3%.

По оценкам GfK, общее количество магазинов ultra-convenience в России может увеличиться примерно на 51 тыс.: с приблизительно 37 тыс. до около 88 тыс. (включая незанятые участки рынка, существующие магазины группы и существующие магазины конкурентов).

Средняя торговая площадь магазинов Mercury Retail составляет 75 кв.м, среднее число SKU в магазине - 1,5-1,7 тысяч, в ассортименте сетей "Красное и белое" и "Бристоль" пересекаются 400 наименовний. В среднем магазин окупается менее чем за 10 месяцев.

Для сравнения - средняя торговая площадь магазинов "у дома" "Пятерочка", которые развивает Х5, составляет 393 кв.м, площадь магазинов "у дома" "Магнит" - 340 кв.м.

Цель, которую декларирует Mercury Retail - стать ритейлером номер один для ежедневных покупок.

Mercury Retail - третий по размеру продаж ритейлер в России с долей рынка 4,6% (по данным презентации Х5, ее доля в 2020 году составляла 12,8%, доля "Магнита" - 8,8%). Выручка компании по итогам прошлого года составила 577,2 млрд рублей (выручка Х5 за 2020 год составила 1,978 трлн рублей, "Магнита" - 1,554 трлн рублей; выручка четвертого по величине ритейлера "Лента" в прошлом году составила 445,5 млрд рублей).

По количеству магазинов Mercury Retail также является третьим игроком на рынке после "Магнита" и Х5 (13 498 магазинов на конец июня, в том числе 9490 магазинов "Красное и Белое" и 4008 магазинов "Бристоль"). Магазины компании представлены во всех федеральных округах и в 68 регионах.

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Сергеем Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (ранее холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси", основным бизнесом которой являются магазины "у дома", ритейлеру "Магнит" за 97 млрд рублей.

Mercury Retail Красное и белое Бристоль Gfk

Новости

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа
Пандемия коронавируса

Голикова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограничений

Взрыв газа произошел в доме в подмосковном Красногорске

ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple
Пандемия коронавируса

Правительство Израиля признает прививку "Спутником V"

Правительство Израиля признает прививку "Спутником V"
Пандемия коронавируса

Иркутская область введет QR-коды в торговых центрах площадью более 1 тысячи кв. метров

Иркутская область введет QR-коды в торговых центрах площадью более 1 тысячи кв. метров

S7 с 20 декабря запускает прямые рейсы из Улан-Удэ на Пхукет

S7 с 20 декабря запускает прямые рейсы из Улан-Удэ на Пхукет

Авиабилеты из РФ на курорты Турции и Египта подорожали до 350-450 тысяч рублей

Из астраханской психбольницы сбежал член банды Басаева и Хаттаба

Из астраханской психбольницы сбежал член банды Басаева и Хаттаба

СКР намерен расследовать действия украинских военных в донбасском селе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });