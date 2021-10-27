Владелец "Красного и белого" увеличил полугодовую выручку на 26,5%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Mercury Retail, владеющий сетями магазинов "Красное и белое" и "Бристоль", в I полугодии 2021 года увеличил выручку на 26,5%, до 328,7 млрд рублей против 259,8 млрд рублей в январе-июне 2020 года.

Валовая прибыль компании выросла на 36,7%, до 79,8 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 52,8%, до 35,9 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 10,9% против 9,1% годом ранее. Чистая прибыль выросла в 2,1 раза, до 19 млрд рублей с 9 млрд рублей. Чистая рентабельность составила 5,8% по сравнению с 3,5% в первом полугодии 2020 года (показатели по IFRS 16).

По стандарту IAS 17 скорректированная EBITDA Mercury Retail выросла на 71,3%, до 28,1 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA повысилась до 8,5% с 6,3% годом ранее.

Сопоставимые продажи (LfL) ритейлера в первом полугодии увеличились на 18,1%.

"В соответствии с действующей политикой, группа планирует выплачивать дивиденды ежеквартально и будет стремиться к уровню выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО за соответствующий период", - говорится в сообщении компании.

Mercury Retail также объявила о намерении провести IPO в Москве.

Из публичных ритейлеров только Fix Price опережает Mercury Retail по уровню рентабельности EBITDA (14,1% по IAS 17 в первом полугодии), однако у него большая часть ассортимента приходится на непродовольственные товары.

По уровню рентабельности Mercury Retail сопоставим с "ВинЛаб" - розничным бизнесом производителя алкоголя "Белуга" (8,6%, рост продаж - 24% в первом полугодии). Однако, в отличие от "ВинЛаба", в магазинах "Красное и белое" и "Бристоль" значимая часть продаж приходится на продукты питания (хотя Mercury Retail является крупнейшим в России продавцом алкогольной и табачной продукции, сказано на его сайте).

С другой стороны, Mercury Retail противопоставляет свои магазины традиционным магазинам "у дома".

Формат, в котором работают "Красное и белое" и "Бристоль", ритейлер называет ultra-convenience (компания является крупнейшим игроком в этом сегменте с долей рынка 43%, по данным Gfk; эта доля приблизительно в шесть раз больше, чем у второго по величине представителя сегмента).

"Сегмент ultra-convenience имеет огромный потенциал в долгосрочной перспективе и высокий входной барьер: по прогнозам GfK, сегмент будет развиваться со среднегодовым темпом роста (CAGR) 27,8% и к концу 2025 года достигнет объема в 5,4 трлн рублей или 23,4% российского продуктового ритейла (по сравнению с 1,8 трлн рублей или 10,2% российского продуктового ритейла на 30 июня 2021 года)", - отмечается в сообщении аналитичееской компании.

Темпы роста сегмента более чем в четыре раза превышают показатели для российского рынка продуктового ритейла в целом: по прогнозам GfK, CAGR всего рынка за тот же период составит 6,3%.

По оценкам GfK, общее количество магазинов ultra-convenience в России может увеличиться примерно на 51 тыс.: с приблизительно 37 тыс. до около 88 тыс. (включая незанятые участки рынка, существующие магазины группы и существующие магазины конкурентов).

Средняя торговая площадь магазинов Mercury Retail составляет 75 кв.м, среднее число SKU в магазине - 1,5-1,7 тысяч, в ассортименте сетей "Красное и белое" и "Бристоль" пересекаются 400 наименовний. В среднем магазин окупается менее чем за 10 месяцев.

Для сравнения - средняя торговая площадь магазинов "у дома" "Пятерочка", которые развивает Х5, составляет 393 кв.м, площадь магазинов "у дома" "Магнит" - 340 кв.м.

Цель, которую декларирует Mercury Retail - стать ритейлером номер один для ежедневных покупок.

Mercury Retail - третий по размеру продаж ритейлер в России с долей рынка 4,6% (по данным презентации Х5, ее доля в 2020 году составляла 12,8%, доля "Магнита" - 8,8%). Выручка компании по итогам прошлого года составила 577,2 млрд рублей (выручка Х5 за 2020 год составила 1,978 трлн рублей, "Магнита" - 1,554 трлн рублей; выручка четвертого по величине ритейлера "Лента" в прошлом году составила 445,5 млрд рублей).

По количеству магазинов Mercury Retail также является третьим игроком на рынке после "Магнита" и Х5 (13 498 магазинов на конец июня, в том числе 9490 магазинов "Красное и Белое" и 4008 магазинов "Бристоль"). Магазины компании представлены во всех федеральных округах и в 68 регионах.

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Сергеем Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (ранее холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси", основным бизнесом которой являются магазины "у дома", ритейлеру "Магнит" за 97 млрд рублей.