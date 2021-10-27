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Владелец сети "Красное и белое" официально объявил о намерении провести IPO

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Компания Mercury Retail Holding PLC, владелец сетей магазинов "Красное и белое" и "Бристоль", официально анонсировала IPO на Московской бирже.

Продающим акционером выступает Mercury Retail Group Limited, говорится в сообщении компании, сам ритейлер средств от сделки не получит. Основные акционеры Mercury Retail - Сергей Студенников, Игорь Кесаев и Сергей Кациев, в сообщении не уточняется, чьи именно интересы и в какой пропорции представляет Mercury Retail Group Limited. Структура сделки также предусматривает стабилизационный опцион в стандартном объеме - 15% от базового.

Компания подала заявку на допуск ее GDR к торгам на Московской бирже.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают BofA Securities, J.P.Morgan, SberCIB и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Газпромбанк и "Ренессанс капитал".

Mercury Retail

Под управлением Mercury Retail находится более 14 тыс. магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах России общей торговой площадью на 30 июня более 1 млн кв. м. Выручка в первом полугодии 2021 года составила 328,7 млрд руб., скорректированная EBITDA - 35,9 млрд руб.

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Кесаеву и Кациеву (ранее холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси" ритейлеру "Магнит" за 97 млрд руб.

Студенников и члены его семьи владеют 49% компании, Кесаев - 37%, его многолетний партнер Кациев - 8%. Кроме них, у компании есть миноритарии, владеющие в сумме 6%.

Кроме алкоголя, "Красное и белое" и "Бристоль" продают продукты питания и табачные изделия.

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Mercury Retail Красное и белое Бристоль МосБиржа

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