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ФАС возбудила дело против Apple

Компании грозит оборотный штраф за злоупотребление положением на рынке

ФАС возбудила дело против Apple
Фото: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело против Applе за отказ предоставить разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

Дело возбуждено, поскольку американская компания не исполнила требование ФАС прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения iOS-приложений. Ей может грозить оборотный штраф, предупредило ведомство.

30 августа служба вынесла Apple предупреждение и потребовала до 30 сентября устранить нарушение, связанное с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок.

В ФАС напомнили, что пункт 3.1 руководства по рассмотрению App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Apple требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты, иначе компания не допускает приложения в App Store.

ФАС пришла к выводу, что этим Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

ФАС Apple App Store

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