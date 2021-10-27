Суд вернул адвокату жалобу на запрет в РФ "Мужского государства"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд вернул апелляционную жалобу адвоката на судебное решение признать экстремистской организацией и запретить деятельность на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство".

"Жалоба возвращена как несоответствующая требованиям", - говорится в карточке дела на сайте Нижегородского облсуда.

18 октября Нижегородский областной суд признал экстремистской организацией и запретил деятельность на территории РФ объединения "Мужское государство".

Истцом выступал исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области, заинтересованными лицами - управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу и Главное управление министерства юстиции РФ по Нижегородской области.

Административными ответчиками указаны три физических лица – Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов, а также незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство".

Ни один из троих ответчиков по делу на судебное заседание не явился.

Защитник Позднякова Дзамболат Габараев после заседания сообщал журналистам о намерении обжаловать решение суда.

Позже стало известно, что адвокат подал апелляционную жалобу на данное решение.

В декабре 2018 года создатель интернет-сообщества "Мужское государство" Поздняков был приговорен в Нижнем Новгороде к двум годам лишения свободы условно по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, он создал в соцсети группу, в которой размещал фото- и видеоизображения, возбуждающие вражду по отношению к женщинам, при этом у него были единомышленники. Свою вину Поздняков признал в полном объеме.

В марте 2019 года Советский районный суд Нижнего Новгорода с учетом частичной декриминализации статьи за экстремизм отменил наказание Позднякову.

По данным СМИ, закрытая группа "Мужское государство" была создана в 2016 году. Члены группы стали известны, в том числе, во время Чемпиона мира по футболу 2018 года, когда обсуждали россиянок, замеченных с иностранными болельщиками.

Сообщество "Мужское государство" объединяет тех, кто разделяет, в том числе, женоненавистнические и гомофобные взгляды. Оно появилось в соцсети "ВКонтакте" в середине 2018 года и было заблокировано в 2020 году. В конце лета 2021 года в СМИ сообщалось, что различным людям и организациям поступают угрозы от сообщества "Мужское государство", которое таким способом пытается их побудить действовать тем или иным образом.