Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд на заседании в понедельник признал экстремистской организацией и запретил деятельность на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство", передал из суда корреспондент "Интерфакса".

Ни один из троих ответчиков по делу в судебное заседание не явился.

Дзамболат Габараев - представитель ответчика Владислава Позднякова - сообщил журналистам, что будет обжаловать решение суда.

Из озвученных в суде материалов следует, что объединение "Мужское государство" было создано в 2015 году, его деятельность сконцентрирована в телеграм-канале, и установлены факты разжигания членами объединения ненависти и вражды по половому признаку, а также по признаку принадлежности к социальной группе или определенной расе.

У объединения есть 30 ячеек в различных регионах РФ, а общее число участников - около 500.

В свою очередь адвокат Гарабаев сообщил в суде, что его доверитель Вячеслав Поздняков не является лидером объединения с 2020 года и "в настоящий момент не имеет к нему никакого отношения". Защитник также добавил, что не знает, где в данный момент находится его доверитель.

Ранее прокуратура Нижегородской области обратилась в областной суд с иском о запрете деятельности на территории России незарегистрированного межрегионального объединения "Мужское государство". Административными ответчиками указаны три физических лица - Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов, а также незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство".

В декабре 2018 года создатель интернет-сообщества "Мужское государство" Поздняков был приговорен в Нижнем Новгороде к двум годам лишения свободы условно по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В марте 2019 года Советский районный суд Нижнего Новгорода с учетом частичной декриминализации статьи за экстремизм отменил наказание Позднякову.