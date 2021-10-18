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Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд на заседании в понедельник признал экстремистской организацией и запретил деятельность на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство", передал из суда корреспондент "Интерфакса".

Ни один из троих ответчиков по делу в судебное заседание не явился.

Дзамболат Габараев - представитель ответчика Владислава Позднякова - сообщил журналистам, что будет обжаловать решение суда.

Из озвученных в суде материалов следует, что объединение "Мужское государство" было создано в 2015 году, его деятельность сконцентрирована в телеграм-канале, и установлены факты разжигания членами объединения ненависти и вражды по половому признаку, а также по признаку принадлежности к социальной группе или определенной расе.

У объединения есть 30 ячеек в различных регионах РФ, а общее число участников - около 500.

В свою очередь адвокат Гарабаев сообщил в суде, что его доверитель Вячеслав Поздняков не является лидером объединения с 2020 года и "в настоящий момент не имеет к нему никакого отношения". Защитник также добавил, что не знает, где в данный момент находится его доверитель.

Ранее прокуратура Нижегородской области обратилась в областной суд с иском о запрете деятельности на территории России незарегистрированного межрегионального объединения "Мужское государство". Административными ответчиками указаны три физических лица - Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов, а также незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство".

В декабре 2018 года создатель интернет-сообщества "Мужское государство" Поздняков был приговорен в Нижнем Новгороде к двум годам лишения свободы условно по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В марте 2019 года Советский районный суд Нижнего Новгорода с учетом частичной декриминализации статьи за экстремизм отменил наказание Позднякову.

По данным СМИ, закрытая группа "Мужское государство" была создана в 2016 году. Члены группы стали известны, в том числе во время ЧМ-2018, когда обсуждали россиянок, замеченных с иностранными болельщиками.

Сообщество "Мужское государство" объединяет тех, кто разделяет в том числе женоненавистнические и гомофобные взгляды. Оно появилось в соцсети "ВКонтакте" в середине 2018 года и было заблокировано в 2020 году. В конце лета 2021 года ряд СМИ сообщали, что различным людям и организациям поступают угрозы от сообщества "Мужское государство", которое таким способом пытается их побудить действовать тем или иным образом.

Мужское государство Нижегородская область

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