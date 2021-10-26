Адвокат обжаловал решение о запрете "Мужского государства"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Адвокат обжаловал решение Нижегородского областного суда, который признал экстремистским и запретил в России незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство".

Решение суда было принято 18 октября по требованию и.о.прокурора Нижегородской области. Ответчиками в иске были указаны три физических лица - Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов, а также собственно "Мужское государство".

Заинтересованными лицами по делу проходят управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу и управление Минюста по Нижегородской области.

Адвокат Позднякова Дзамболат Габараев ранее говорил, что обжалует решение о запрете организации.

В декабре 2018 года создатель интернет-сообщества "Мужское государство" Поздняков был приговорен в Нижнем Новгороде к двум годам условно за возбуждение вражды (ч.1 ст.282 УК). Суд и следствие установили, что он создал в соцсети группу, в которой размещал фото- и видеоизображения, возбуждающие вражду по отношению к женщинам. Вину Поздняков признал в полном объеме.

В марте 2019 года Советский районный суд Нижнего Новгорода с учетом частичной декриминализации статьи за экстремизм отменил наказание Позднякову.

Закрытая группа "Мужское государство" была создана в 2016 году. Участники сообщества разделяют женоненавистнические и гомофобные взгляды. В 2018 году они оскорбляли в соцсетях россиянок, которых заметили в общении с иностранными футбольными болельщиками. В 2019 году на угрозы представителей "Мужского государства" жаловались организаторы акций в поддержку сестер Хачатурян.

В 2021 году Поздняков через телеграм-канал призывал своих единомышленников делать онлайн-заказы в сети "Тануки", а по приезде курьеров от них отказываться, поскольку в соцсетях сети появились фотографии с темнокожими людьми.

В июле 2021 года телеведущая Анна Монгайт пожаловалась в полицию на угрозы от сторонников "Мужского государства", которые стали поступать после интервью с ЛГБТ-парой.