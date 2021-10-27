В Думу внесен проект о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий наказание за отождествление СССР с нацистской Германией в размере штрафа от 1 до 100 тыс. рублей либо ареста на 15 суток.

"В соответствии с проектируемой частью первой статьи 13.47 КоАП РФ предлагается установить ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток; для должностных лиц – от одной тысячи до четырех тысяч рублей; для юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной в базе данных Госдумы в среду.

В документе напоминается, что ранее был законодательно установлен запрет на отождествление целей, решений и действий руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо с использованием интернета.

За совершение повторного правонарушения предлагается установить:

- штраф для граждан в размере 2500-5000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток;

- для должностных лиц – штраф в размере 5-20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;

- для юридических лиц – штраф в размере 50-100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект внесен вице-спикером Госдумы Александром Жуковым, главой комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской, сенаторами Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди.