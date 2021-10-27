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Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Осужденный за бандитизм Магомед Алханов, который совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани, объявлен в федеральный розыск.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в управлении УФСИН по региону, уточнив, что в астраханской психбольнице беглец проходил медэкспертизу.

Алханов проходил по делу о вооруженном нападении в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горной местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, а четверым - причинены ранения различной степени тяжести.

Магомед Алханов осужден по ст. 209 УК РФ (бандитизм).

Астраханская область Магомед Алханов Астрахань Шамиль Басаев Хаттаб

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